Eishockey

05:57 Uhr

Endspurt für den ESV Burgau

Plus Was für den Eishockey-Landesligisten ESV Burgau in der Aufstiegsrunde noch drin ist und warum die Partie gegen Reichersbeuern wohl nicht mehr stattfinden wird.

Von Uli Anhofer

Zu seinen voraussichtlich letzten beiden Partien der Saison 2021/22 tritt Eishockey-Landesligist ESV Burgau an. An diesem Freitagabend gastieren die Eisbären ab 19.15 Uhr in Fürstenfeldbruck und am Sonntag, 6. März, gibt die Truppe von Trainer Stefan Roth ab 18 Uhr ihre vorläufige Abschiedsvorstellung im heimischen Eispalast. Zu Gast ist dann der ERC Lechbruck.

