Für den ESV Burgau heißt der Auftrag Aufstiegsfinale

Plus Mit vier Neuzugängen und zwei Heimspielen startet der ESV Burgau in die Eishockey-Landesliga. Der Trainer will besser abschneiden als in der Runde zuvor.

Von Uli Anhofer

Mit zwei Heimspielen startet Eishockey-Landesligist ESV Burgau in die Saison 2023/24. Zu Gast im Burgauer Eispalast sind der EV Fürstenfeldbruck (Freitag, 20 Uhr) und der ERC Sonthofen (Sonntag, 18 Uhr).

Starke Vorbereitung

Seit Mitte September können die Burgauer im Eispalast trainieren. Doch schon einige Wochen zuvor hatte Trainer Erwin Halusa seine Akteure zu zahlreichen Trockeneinheiten versammelt, in denen überwiegend die Kondition geschult wurde. Neben den Übungseinheiten standen auch fünf Vorbereitungsspiele auf dem Plan. Gegen die Liga-Konkurrenten aus Fürstenfeldbruck (10:0) und Lechbruck (9:1) feierten die Eisbären Kantersiege. Die beiden Bayernligateams aus Buchloe (5:3) und Königsbrunn (6:5) wurden ebenfalls geschlagen. Nur im ersten Testspiel gegen den ebenfalls in der Bayernliga aktiven VfE Ulm/Neu-Ulm setzte es eine knappe 5:7-Niederlage.

