11:55 Uhr

Modus-Änderung: Worauf sich der ESV Burgau jetzt einstellen muss

Plus Mitten in der Saison ändert der Landesverband den Spiel- und Aufstiegsmodus in der Eishockey-Landesliga. Warum das geschehen ist - und wie es jetzt weitergeht.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Für Eishockey-Landesligist ESV Burgau stehen in den kommenden Wochen vier Partien auf fremdem Eis an. Die jeweiligen Gastgeber sind allesamt ernst zu nehmende Konkurrenten im Kampf um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Die stellt sich unmittelbar vor dem ersten Auswärtstrip der Eisbären nach Sonthofen (Spielbeginn ist am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr) urplötzlich ganz neu und vollkommen anders dar als ursprünglich geplant. Der Grund: Die Fachsparte Eishockey im Bayerischen Eissport-Verband (BEV) hat eine gravierende Modus-Änderung bekannt gegeben.

ESC Vilshofen meldet Nachwuchsteams ab

Diese Änderung wurde notwendig, weil der ESC Vilshofen seine Nachwuchsmannschaften U9 und U11 vom Spielbetrieb abgemeldet hat. Laut den Durchführungsbestimmungen des BEV sind für Vereine, die in der Landesliga spielen, unter anderem Teams in diesen beiden Altersklassen verpflichtend. In einer aktuellen Verbandserklärung heißt es: „Durch die Abmeldung der beiden Nachwuchsmannschaften steht der ESC Vilshofen als Absteiger der Landesliga fest. Die Abstiegsrunde, die einen sportlichen Absteiger ausgespielt hätte, ist somit nicht mehr relevant und hat seine Wertigkeit und Sinnhaftigkeit verloren.“

