Eishockey

10:18 Uhr

Nach Burgauer Comeback steht die Tür zu den Play-offs weit auf

Plus Die Eisbären aus Burgau zeigen Comeback-Qualitäten und feiern im Kampf um die Play-offs zur Bayernliga einen wichtigen Auswärtssieg.

Nach einer tollen Aufholjagd feierte der ESV Burgau einen 9:7 (4:1/1:4/2:4)-Auswärtssieg in Haßfurt. Damit sind die Markgräfler nach einem rabenschwarzen Wochenende mit zwei Niederlagen und 20 Gegentoren wieder in der Erfolgsspur. Mit Erfolgen gegen Reichersbeuern am Sonntag (das Spiel war bis Redaktionsschluss noch nicht beendet) und am kommenden Freitag zu Hause gegen den TSV 1863 Trostberg könnten die Burgauer nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden. In der dann anstehenden ersten Play-off-Runde hätten die Eisbären dann in zwei von drei möglichen Partien Heimrecht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

