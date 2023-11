Nervenkitzel mit Happy End für den ESV Burgau

Plus Das Landesligaspiel gegen Pfronten ist weder besonders gut noch bemerkenswert torreich. Aber nach Penaltyschießen dürfen die Eisbären einen Heimsieg bejubeln.

Zum ersten Mal in dieser Saison musste eine Partie des Eishockey-Landesligisten ESV Burgau im Penaltyschießen entschieden werden. Die Eisbären gewannen schließlich 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0 – 1:0) gegen den EV Pfronten.

Die Partie stand spielerisch nicht auf besonders hohem Niveau. Vor allem die Burgauer zeigten zu wenige Kombinationen und versuchten ihr Glück immer wieder durch Einzelaktionen. Die Gäste, die in den vergangenen Jahren nicht unbedingt durch technisch versiertes Eishockey aufgefallen waren, machten den Markgräflern mit ihrem körperbetonten und schnörkellosen Spiel das Leben sehr schwer.