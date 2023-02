Play-off-Halbfinale: Der ESV Burgau glaubt an seine Chance

Der ESV Burgau kennt jetzt den Kontrahenten für das Halbfinale um den Aufstieg in die Eishockey-Bayernliga. Der Spartenchef spricht von einem Wunschgegner.

Nach dem 5:2-Erfolg über den TSV 1863 Trostberg hat Eishockey-Landesligist ESV Burgau das Ticket für die Play-offs der Aufstiegsrunde zur Bayernliga gelöst. Inzwischen steht auch fest, dass es die Eisbären in diesen entscheidenden Partien mit dem ERC Haßfurt zu tun bekommen.

Für die Unterfranken war es eine Zitterpartie: Sie gewannen ihre abschließende Begegnung der Aufstiegsrunde gegen den TSV Trostberg knapp 5:4 nach Verlängerung und sicherten sich damit den dritten Platz.

Zwei Heimspiele möglich

Laut Reglement spielen in den nun anstehenden Play-off-Halbfinals der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten. Entsprechend empfangen am kommenden Freitag, 3. März 2023, die Dingolfing Isarrats den ERC Sonthofen und der ESV Burgau den ERC Haßfurt. Die „Best of three“-Serie wird dann am Sonntag, 5. März, fortgesetzt. Dann haben Sonthofen und Haßfurt Heimrecht. Sollte es nach diesen beiden Partien Remis stehen, würde es am Freitag, 10. März, zur entscheidenden dritten Begegnung kommen. In diesem Spiel hätten dann wieder die in der Tabelle besser platzierten Teams, also Dingolfing und Burgau, Heimrecht. Die Gewinner der Halbfinals ermitteln dann in der Finalserie, die nach dem Modus „Best of five“ ausgetragen wird, den bayerischen Meister und Aufsteiger in die Bayernliga.

Heinrich: Tagesform wird entscheiden

„Abgesehen von der weiten Fahrt ist Haßfurt unser Wunschgegner für die Halbfinalspiele“, blickt ESV-Abteilungsleiter Heinz Heinrich auf die anstehenden Begegnungen voraus. Die beiden Partien der Aufstiegsrunde haben die Eisbären gewonnen. In Burgau hieß es nach 60 Minuten 8:5 und in Haßfurt drehten die Burgauer das Spiel, gewannen nach 1:4- und 5:7-Rückstand noch 9:7. „Wir rechnen uns durchaus gute Chancen aus, in die Finalspiele einzuziehen. Ich denke, dass die Tagesform entscheiden wird. Wir sind aber gut drauf und wollen gewinnen“, macht Heinrich deutlich.

Heinrich, der auch als Co-Trainer fungiert, weiß allerdings, dass die Haßfurter ihrerseits die Eisbären als Wunschgegner ausgerufen haben. (ulan)

