So läuft die neue Landesliga-Saison für den ESV Burgau

Die Eisbären kennen nun ihre Gegner in der Eishockey-Runde 2022/23. Der Landesliga-Modus gibt das Saisonziel für den ESV Burgau praktisch vor.

Die neue Spielzeit der Eishockey-Landesliga wird am 7. Oktober 2022 starten. Das hat der Bayerische Eissportverband (BEV) nun zusammen mit der Ligen-Einteilung bekannt gegeben.

Demnach werden die 20 Landesligisten in zwei Spielgruppen eingeteilt. Der heimische ESV Burgau trifft in der Gruppe B auf die Teams EHC Bad Aibling, EV Bad Wörishofen, SC Forst, ERC Lechbruck, EV Pfronten, SC Reichersbeuern, SG Schliersee/Miesbach II, ERC Sonthofen und TSV Trostberg.

In der Gruppe A spielen EHC Bayreuth, EV Dingolfing Isarrats, EV Fürstenfeldbruck, Wanderers Germering, ESC Haßfurt, EV Moosburg, ERSC Ottobrunn, VER Selb II, ESC Vilshofen und ESV Waldkirchen.

Sonthofen einer der Favoriten

In der Burgauer Spielgruppe will Aufsteiger ERC Sonthofen ganz klar zurück in die Bayernliga. Das Team gilt neben dem amtierenden Landesligameister SC Reichersbeuern als klarer Favorit.

Unmittelbar dahinter, womöglich aber auch ein bisschen besser, werden sich die Burgauer positionieren wollen. Der Landesliga-Modus jedenfalls gibt das Saisonziel „mindestens Platz vier“ praktisch vor. Nach einer Einfachrunde (also 18 Begegnungen, jeweils ein Hin- und Rückspiel gegen neun verschiedene Gegner) gehen die ersten vier Teams der beiden Gruppen A und B in die Aufstiegsrunde. Auch hier spielt „Jeder gegen Jeden“, ehe sich die vier besten Teams für das Halbfinale um die Landesliga-Meisterschaft qualifizieren. Der Sieger der Endspiel-Serie („Best of five“) ist Meister und damit Aufsteiger in die Bayernliga.

Zwei Teams müssen absteigen

In der Abstiegsrunde spielen die zwölf Teams der beiden Gruppen, die in der Vorrunde die Plätze fünf bis zehn belegt hatten, ebenfalls eine Einfachrunde. Die Besonderheit hier ist, dass die Punkte aus der Vorrunde mitgenommen werden. Die schwächsten vier Teams der Abstiegsrunde kommen in die Play-Downs. Die beiden Verlierer dieser Serie steigen in die Bezirksliga ab. (AZ, ica)