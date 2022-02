Eishockey

vor 42 Min.

Warum sich der Eishockey-Landesligist ESV Burgau zu hart bestraft fühlt

Plus Petr Ceslik vom Eishockey-Landesligisten ESV Burgau erhält neun Spiele Sperre. Nicht nur deshalb entwickelt Burgau für die nächsten Spiele ein Jetzt-erst-recht-Gefühl.

Von Uli Anhofer

Zwei Auswärtsspiele bestreitet der ESV Burgau nun in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga. An diesem 11. Februar gastieren die Eisbären ab 20 Uhr in Germering, zwei Tage später steht ab 17 Uhr die Partie im offenen Stadion von Lechbruck an.

