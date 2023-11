Eishockey

vor 37 Min.

Was den ESV Burgau aktuell so stark macht

Heimspiel-Atmosphäre wie hier in der Partie gegen Sonthofen wollen die Burgauer diesmal in Ravensburg erzeugen.

Plus Nach einer Erfolgsserie haben die Eisbären die Tabellenführung in der Landesliga übernommen. Die gilt es nun auszubauen – zumal danach dicke Brocken warten.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Zu ihrem fünften Auswärtsspiel der Saison 23/24 in der bayerischen Eishockey-Landesliga reisen die Spieler des ESV Burgau nach Württemberg. An diesem Freitag, 1. Dezember (Beginn: 20 Uhr), gibt der aktuelle Tabellenführer der Gruppe A seine Visitenkarte beim EV Ravensburg ab. Am Sonntag, 3. Dezember, steht dann das letzte Heimspiel des Kalenderjahres auf dem Spielplan. Zu Gast im Eisstadion beim Gsundbrunnenbad ist dann der ERC Lechbruck. Das Eröffnungsbully für diese Begegnung steigt um 18 Uhr.

Burgau ist jeweils Favorit

In beide Spiele gehen die Eisbären als klare Favoriten. Die Hinspiele waren jeweils deutliche Angelegenheiten. Gegen den EV Ravensburg, der erst vor knapp zwei Wochen zu Gast im Eispalast war, feierten die Eisbären einen 11:2-Sieg. In Lechbruck war die Angelegenheit ähnlich deutlich. 13:3 schossen die Burgauer die Gastgeber Mitte November aus ihrem Freiluftstadion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen