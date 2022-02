Eishockey

vor 41 Min.

Was den ESV Burgau von den Topteams der Landesliga trennt

Plus Zu Beginn der Bayernliga-Aufstiegsrunde hat Germering die Defizite beim ESV Burgau offengelegt. Die gute Nachricht ist: Ein paar Leistungsträger kehren nun zurück.

Von Uli Anhofer

Nach ihrem 6:3-Auswärtssieg in Lechbruck gehen die Eisbären mit viel Selbstvertrauen in die vierte Partie der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga. An diesem 18. Februar ab 20 Uhr gastiert der EV Fürstenfeldbruck im Burgauer Eispalast. Zwei Tage später tritt der ESV Burgau ab 17 Uhr beim SC Reichersbeuern an – nach den bisherigen Resultaten als Außenseiter.

