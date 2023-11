Wie der ESV Burgau zur Halsschutzpflicht im Eishockey steht

Plus Vor dem Heimspiel-Kracher gegen den Landesliga-Primus SC Reichersbeuern hat die Diskussion um die Sicherheit beim Eishockey den ESV Burgau erreicht.

Das erste Drittel der Vorrunde hat Eishockey-Landesligist ESV Burgau absolviert – und es ist dabei längst nicht alles nach Wunsch gelaufen. Vor allem die Begegnungen mit Spitzenteams waren bislang kein reiner Quell der Freude für die Eisbären. Zum siebten Saisonspiel kommt jetzt ein ganz dicker Brocken in den Eispalast: Tabellenführer SC Reichersbeuern. Los geht’s am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr. Unterdessen hat die Diskussion um eine Halsschutz-Pflicht den ESV Burgau erreicht.

Die Gäste aus Oberbayern stehen mit einer blütenweißen Weste und 18 Punkten an der Tabellenspitze. Die Eisbären, die am vergangenen Wochenende fünf Punkte geholt haben, sind Vierter.