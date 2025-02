Eisplatten lösten sich auf A8 von Lkw: Polizei konnte gerade noch abbremsen

Auf der A8 bei Bubesheim haben mehrere Eisplatten, die sich vom Dach eines Lastwagens gelöst hatten, fast ein Polizeiauto getroffen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion fuhr auf der A8 hinter einem Sattelzug. Unvermittelt lösten sich mehrere große Eisplatten vom Dach des Aufliegers und fielen auf die Fahrbahn. Durch sofortiges Bremsen verhinderten die Beamten eine Beschädigung des Streifenwagens. Sie hielten den Sattelzug daraufhin an der Anschlussstelle Leipheim an. Der 59-jährige Fahrer musste die restlichen Eisplatten vom Dach entfernen. Zudem leitete die Polizei ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein und behielt eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich ein. (AZ)

