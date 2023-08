Autofahrer gerät auf A8 ins Schleudern: Vollsperrung nach Aquaplaning

Da er zu schnell auf der nassen A8 Richtung Stuttgart unterwegs war, ist der Mann von der Fahrbahn abgekommen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 39-Jähriger ist am Dienstag mit seinem Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Aufgrund des anhaltenden Regens war die Fahrbahn bereits nass. Als der Fahrer zum Überholen ausscherte, geriet das Auto aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit zunächst ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzleitplanke. Das berichtet die Verkehrspolizei Günzburg. Anschließend schleuderte der Pkw über den mittleren und rechten Fahrstreifen. Dort kollidierte der 39-Jährige mit zwei Kleintransportern, die anschließend die Fahrstreifen blockierten. Für die Unfallaufnahme musste die A8 in Richtung Stuttgart kurzfristig voll gesperrt werden.

Nach Aufräumarbeiten konnte der Verkehr auf der A8 wieder fließen

Nach einer Teilräumung konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der 39-jährige Fahrer wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtsachschaden schätzen die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg auf etwa 24.000 Euro. Bis zum Abschleppen der Fahrzeuge sicherte die Feuerwehr Elchingen die Unfallstelle ab. Den Fahrer erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit. (AZ)