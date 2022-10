In Elchingen wird Napoleons blutige Schlacht noch heute lebendig

Historiker sehen in der Schlacht unweit von Günzburg im Oktober 1805 den Anfang vom Ende des Heiligen Römischen Reichs. Ein Besuch auf dem Klosterberg.

Manche Sportasse haben zu Hause gleich eine ganze Vitrine reserviert, um die Medaillen und Pokale, die entsprechende Erfolge ausweisen, angemessen zu repräsentieren. Dem französischen Kaiser Napoleon I. hat das nicht ganz ausgereicht. Es durfte schon ein bissel mehr sein – Repräsentativität und so. So ist die „Vitrine“ des etwa 1,69 Meter großen Napoleon Bonaparte der Genialität dieses Feldherren angepasst worden.