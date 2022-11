Baumwolle fängt in Firma in Ellzee Feuer

Baumwolle fängt in einer Maschine eines Ellzeer Betriebs Feuer. Die Mitarbeiter können den Brand unter Kontrolle halten und verhindern Schlimmeres.

In einem Betrieb in der Ludwig-Faist-Straße in Ellzee ist es am Donnerstagvormittag zu einem kleinen Brand gekommen. Nach Angaben der Polizei fingen Teile des Materials an einer Ballenverarbeitungsmaschine für Baumwolle Feuer. Der Grund war ein Fremdkörper in der zu verarbeitenden Baumwolle.

Mitarbeiter können Brand unter Kontrolle halten

Durch die Reibung des Fremdkörpers an der Metallwalze entstand Hitze, die zum Entzünden des Rohstoffes führte. Durch die Mitarbeiter konnte bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Ellzee das Feuer unter Kontrolle gehalten werden. Der Brandschaden war auf die verrußte Maschine und die verbrannte Baumwolle begrenzt. (AZ)