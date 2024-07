Musikantentreffen beim Weiherfest in Stoffenried

Mit viel Begeisterung sind die vielen Helfer schon am Organisieren, rings um den im Mittelpunkt stehenden Dorfweiher in Stoffenried alles für ein optimales Fest zu gestalten. Denn das Weiherfest im Ortsteil der Gemeinde Ellzee steht wieder an.

Am Sonntag, 28. Juli 2024, ist es wieder so weit, dann findet von 14 bis 18 Uhr das Sänger- und Musikantentreffen statt. Das traditionelle Treffen von Musikgruppen aus Mittelschwaben wird auch in diesem Jahr vom Landkreis Günzburg organisiert. Der Einladung von Landrat Hans Reichhart sind heuer wieder einige Musikgruppen gefolgt. Diese zeigen beim Stoffenrieder Weiherfest rund um den Weiher, auf dem Floß und auf dem Gelände der Kreisheimatstube ihr Können. Dabei sind „d’Ohrafitzeler“, die „Saiten- und Ventilkläpperer“, die „Unterillertaler Tanzmusikanten“, der „Holzheimer Dreigesang und Guglzupfmusikanten“, die „Hinterdürler Musikanten“, die „Bleicher Langholzbläser“, die „Vielharmoniker“, „die Zieglschtoimusi“ und die „Rucksackmusikanten“. Die Namen der Musikergruppen verraten bereits das Programm: handgemachte, außergewöhnliche, interessante, witzige und spritzige Klänge.

Floß- und Schwanfahrt auf dem Stoffenrieder Weiher

Auf dem Gelände der Kreisheimatstube können die Festbesucher von 14 bis 18 Uhr alte Handwerkstechniken wie Seilern, Korbflechten, Spinnen, Filzen oder Schindelmachen kennenlernen. Kinder können sich auf Mitmachaktionen und verschiedene Spiele freuen. Volkstänze werden von der Tanzgruppe „Durandarte“ vom Verein zur Pflege des Brauchtums Günzburg präsentiert. Rund um den Weiher gibt es neben den typischen Attraktionen eines Dorffestes auch ein Floß, auf dem getanzt werden kann sowie einen riesigen Schwan, mit dem die Kinder auf dem Weiher fahren dürfen. Für das leibliche Wohl sorgen die Stoffenrieder Vereine. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. (AZ)