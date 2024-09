Unfall auf der B16: 85-Jährige übersieht Sattelschlepper mit Anhänger

Eine 85-Jährige wollte am Freitagmittag mit ihrem Pkw in Ellzee auf die B16 einfahren. Wie die Polizei Günzburg berichtet, übersah die Dame hierbei einen vorfahrtsberechtigten Sattelschlepper mit Anhänger. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Gespann und dem Pkw, was zu einem erheblichen Sachschaden von circa 20.000 Euro an beiden Fahrzeugen führte. Nach einer Überprüfung durch den Rettungsdienst konnten bei den Beteiligten bislang glücklicherweise keine Verletzungen festgestellt werden. Die 85-Jährige erwartet nun ein Bußgeldverfahren aufgrund ihres Fahrfehlers. (AZ)