Für Schnapsbrenner Helmut Schenk ist an Weihnachten Hochsaison

Plus Ob zum Christbaumloben, als Aperitif oder Geschenk: Spirituosen sind gerade im Dezember heiß begehrt. In Emmenthal wird seit 1899 Schnaps gebrannt.

Weihnachten läuft bei vielen Menschen nach einem vorgegebenen Schema ab. Es ist genau festgelegt, wann die Geschenke ausgepackt werden, was es zum Essen gibt, wann die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wird und wer wann besucht wird. Bei diesen Besuchen gehört ein Brauch häufig dazu – das Christbaumloben. Der geschmückte Christbaum wird überschwänglich gelobt – egal ob dieser tatsächlich gefällt oder nicht. Der Gastgeber ist dann dazu "verpflichtet", den Gästen einen Schnaps oder einen Likör anzubieten, mit dem dann angestoßen wird. Aber nicht nur wegen dieses Brauchs gilt das vierte Quartal für Schnapsbrennereien als wirtschaftlich stärkste Zeit im Jahr. Liköre und Brände werden als Geschenke oder für die Weihnachtsfeiertage und Silvester zum Anstoßen – unabhängig vom Christbaumloben – gekauft. Unsere Redaktion hat Schnapsbrenner Helmut Schenk aus Emmenthal besucht, dessen Familie bereits in vierter Generation die alkoholreichen Getränke herstellt.