Endlich ist Bewegung im Wasser: Erste Tests im Gartenhallenbad Leipheim

Die Aufregung vor dem Gartenhallenbad in Leipheim am Mittwochabend ist spürbar. Rund 20 Mitglieder aus zwei Vereinen sind gekommen, um ihre ersten Bahnen im generalsanierten Bad zu ziehen. Gespannt warten sie vor der Eingangstür, als Matthias Kiermasz, Geschäftsführer des Zweckverbands Hallenbad Nord, noch ein paar Worte an die Wasserenthusiasten richtet. „Das ist kein Probebetrieb, es ist ein technischer Test“, betont Kiermasz. Denn der Badebetrieb an diesem Tag soll auch den Betreibern Erkenntnisse liefern.

