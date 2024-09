Am Freitag dreht sich im Landkreis Günzburg alles um das Thema Energie

Unter dem „Motto Energiewende. Hier. Jetzt.“ zeigt ganz Bayern vom 21. bis 29. September, wie die Energiewende im Großen wie im Kleinen gelingen kann. Zahlreiche Akteure organisieren informative, unterhaltsame und interaktive Aktionen und Veranstaltungen - vor Ort und digital. Auch der Landkreis Günzburg beteiligt sich an der bayernweiten Aktion und hat ein umfangreiches Informationsprogramm zusammengestellt. Interessierte erfahren beim Energietag im Landkreis Günzburg bei Vorträgen und an Infoständen Wissenswertes rund um das Thema Energie.

Der Energietag findet am Freitag, 27. September, von 11 bis 17 Uhr in der Außenstelle des Landratsamtes in der Dillinger Straße 21 in Günzburg (ehemaliges VR-Bank-Gebäude) statt. In dieser Zeit stehen die Energieberater des Landkreises Günzburg für kostenlose Beratungsgespräche zur Verfügung. In den Vorträgen geht es unter anderem um Themen wie „Sanierungsfahrplan – Leitfaden für die Zukunft meiner Immobilie“, „Klimawandel und was wir tun müssen“, „Heizlastberechnung“, „PV-Anlagen für Eigenheime“, „Fördermittel für Einzelmaßnahmen und Sanierungsfahrplan“, „E-Ladeinfrastruktur“ und „Optimierung des PV-Eigenstromverbrauchs im Wohngebäude“. Eine detaillierte Programmübersicht gibt es auf der Internetseite des Landkreises Günzburg unter www.landkreis-guenzburg.de.

Unternehmen und Institutionen wie Energie Schwaben und LEW beteiligen sich ebenfalls mit Informationsständen. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund von Straßensperrungen keine direkte Zufahrt zum Gebäude möglich ist. Parkmöglichkeiten bestehen am nahen gelegenen Bahnhof oder auf dem Pendlerparkplatz „Auweg“.

Seit 2020 gibt es das Team Energiewende Bayern, initiiert vom Wirtschaftsministerium

Die Bayerischen Energietage werden vom Team Energiewende Bayern organisiert, das 2020 vom Bayerischen Wirtschaftsministerium ins Leben gerufen wurde. Das Team steht für sachliche und vertrauenswürdige Orientierung in der Energiewende. So wird den Akteuren und Projekten der Energiewende eine große Bühne geboten und die vielen positiven Beispiele in Bayern werden sichtbar gemacht. Besucherinnen und Besucher können sich bayernweit über Energiethemen informieren und an verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen teilnehmen. (AZ)