Ein Blick in „Timmy‘s Wohnzimmer“: Dieses Konzept steckt hinter der neuen Bar

In der Günzburger Altstadt hat ein kleines Wohnzimmer eröffnet, nicht zum Wohnen, sondern zum Wohlfühlen. „Timmy’s Wohnzimmer“ gibt es seit Mittwoch in der Kapuzinergasse 5. Zeit, einen Besuch abzustatten. Wer den Raum betritt, merkt sofort, warum der Name passt: Holztische mit karierten Decken und Bänken entlang der Fensterfront, warmes Licht und ein Regal, das auch aus der eigenen Stube stammen könnte. Der neue Treffpunkt soll ein Ort für entspannte Abende werden. Geöffnet ist die Bar von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 17 Uhr bis 1.30 Uhr.
Günzburg
