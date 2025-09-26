Icon Menü
Entdecke „Timmy's Wohnzimmer“: Die neue Bar in Günzburg mit Brettspielen und Geselligkeit

Günzburg

Ein Blick in „Timmy‘s Wohnzimmer“: Dieses Konzept steckt hinter der neuen Bar

Mitten in Günzburg hat Timmy Costa ein „Wohnzimmer für alle“ eröffnet. Hier gibt es neben kühlen Getränken auch Brettspiele und vielleicht bald Karaoke.
Von Qendresa Sinani Gashi
    Er wollte schon immer etwas Eigenes haben: Jetzt hat der Günzburger seine eigene Kneipe in der Kapuzinergasse eröffnet.
    Er wollte schon immer etwas Eigenes haben: Jetzt hat der Günzburger seine eigene Kneipe in der Kapuzinergasse eröffnet. Foto: Qendresa Sinani Gashi

    In der Günzburger Altstadt hat ein kleines Wohnzimmer eröffnet, nicht zum Wohnen, sondern zum Wohlfühlen. „Timmy’s Wohnzimmer“ gibt es seit Mittwoch in der Kapuzinergasse 5. Zeit, einen Besuch abzustatten. Wer den Raum betritt, merkt sofort, warum der Name passt: Holztische mit karierten Decken und Bänken entlang der Fensterfront, warmes Licht und ein Regal, das auch aus der eigenen Stube stammen könnte. Der neue Treffpunkt soll ein Ort für entspannte Abende werden. Geöffnet ist die Bar von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 17 Uhr bis 1.30 Uhr. 

