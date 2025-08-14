Sein Fund beim Hausbau brachte Licht in Günzburgs Geschichte

Oft sind es die Zufallsfunde, die ein Museum mit Stücken bereichern und Historikern Erkenntnisse liefern, die von entscheidender Bedeutung sind. Genau solch ein Fund ist der Aufmerksamkeit des heute 93-jährigen Heinrich Güntner zu verdanken, der dem Günzburger Heimatmuseum nicht nur ein wunderschönes Exponat bescherte, sondern damit auch völlig neue Erkenntnisse über die Besiedlungshistorie der Stadt Günzburg.

