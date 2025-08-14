Icon Menü
Entdeckung einer keltischen Schale in Günzburg: Zufallsfund erzählt Geschichte

Günzburg

Sein Fund beim Hausbau brachte Licht in Günzburgs Geschichte

Vor 70 Jahren arbeitete Heinrich Güntner in der Baugrube, als eine schlichte Schale zum Vorschein kam. Das historische Stück ist im Heimatmuseum zu bewundern.
Von Claudia Jahn
    •
    •
    •
    Heinrich Güntner freut sich zusammen mit Museumsleiter Raphael Gerhardt, dass er die von ihm vor fast 70 Jahren gefundene Schale noch einmal in Händen halten darf.
    Heinrich Güntner freut sich zusammen mit Museumsleiter Raphael Gerhardt, dass er die von ihm vor fast 70 Jahren gefundene Schale noch einmal in Händen halten darf. Foto: Claudia Jahn

    Oft sind es die Zufallsfunde, die ein Museum mit Stücken bereichern und Historikern Erkenntnisse liefern, die von entscheidender Bedeutung sind. Genau solch ein Fund ist der Aufmerksamkeit des heute 93-jährigen Heinrich Güntner zu verdanken, der dem Günzburger Heimatmuseum nicht nur ein wunderschönes Exponat bescherte, sondern damit auch völlig neue Erkenntnisse über die Besiedlungshistorie der Stadt Günzburg.

