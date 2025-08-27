Einsatz lohnt sich: Jettingen-Scheppach ist zufrieden mit ICE-Vorzugstrasse

Die Vorzugstrasse für die neue ICE-Strecke Ulm-Augsburg steht seit einiger Zeit bereits fest. Die Initiative Bahnprojekt Jettingen-Scheppach zieht eine positive Bilanz ihrer Arbeit. „Unser Einsatz hat sich gelohnt und er lohnt sich“, davon ist Hans Reichhart, Initiator der Bürgerinitiative Bahnprojekt Jettingen-Scheppach zur Begleitung des Bahnneubaus an der A8, überzeugt. „Die jetzige Planung entspricht genau unseren Vorschlägen und ist damit ein echter Erfolg für unser bürgerschaftliches Engagement ebenso wie für unsere Gemeinde“, resümiert auch Hermann Rott, der als direkter Anwohner in der Führungsmannschaft der BI engagiert ist.

Man habe sich im Bewusstsein darüber engagiert, dass das Projekt auch einen Mehrwert für die Region bringe und deshalb stets konstruktive Vorschläge gemacht. So habe man die Raumordnung im Sinne der BI beeinflussen können. Dabei sei dies auch „Kernerarbeit“ gewesen, so Reichhart, denn trotz Corona habe man in fünf Veranstaltungen rund 400 Besucher informieren und so in den Prozess einbinden können.

„Wir haben die grüne Trasse verhindert, die Jettingen und Scheppach zerschnitten, Freihalten belastet und Wald zerstört hätte. Ebenso kommt kein Trog und die damit verbundene Gefährdung des Grundwassers“, erklärt Weng, „vielmehr haben wir sogar Vorteile erreicht, so etwa die verminderte Lärmbelastung durch die Trassenführung nördlich der Autobahn.“ Durch die enge Anbindung würden schließlich auch die wertvollen Flächen der Landwirtschaft geschont. Die große Mannschaftsleistung der BI, so Weng weiter, habe es ermöglicht, dass man im Planungsprozess das Bestmögliche für die Menschen im Markt sowie für Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft erreichen konnte.

Die Arbeit der Initiative ist dabei jedoch noch nicht zu Ende und ihr Einsatz geht weiter. Darauf, so Altbürgermeister Reichhart in einer Pressemitteilung, könnten sich die Menschen verlassen.

Icon Galerie 28 Bilder Plakataktionen, Bürgerinitiativen und Landschaftsbilder: Wir haben Eindrücke zu den ICE-Trassenplanungen zwischen Ulm und Augsburg in einer Bildergalerie gesammelt.

Die Forderungen für die Zukunft sind eine weiträumige Beweissicherung an den Gebäuden, der optimale Lärmschutz und eine möglichst geringe Belastung der Bevölkerung beim Bauablauf. Gerade der Bauablauf macht der Initiative Sorgen, denn beim Bau der zwei 8,4 Kilometer langen Röhren zwischen Zusmarshausen und Scheppach fallen circa 1,5 Millionen Tonnen Aushub an, was allein für den Aushub über 200.000 Fahrzeugbewegungen bedeutet.

Bestandsstrecke zwischen Ulm und Augsburg soll saniert werden, fordert BI Jettingen

Auch fordert die Bürgerinitiative die Generalsanierung der Bestandsstrecke zwischen Ulm und Augsburg im Jahr 2030. Dabei, so Karl Schuler, sei es wichtig, dass die Bahnhöfe barrierefrei ausgebaut und zugleich auch an dieser Strecke der Lärmschutz verbessert würde.

Hierfür arbeitet die BI derzeit an einem Schreiben an den schwäbischen Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange, seinerseits Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Damit soll auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit der Sanierung mit Nachdruck hingewiesen werden. „Mit dem Schreiben möchten wir den Staatssekretär zugleich dazu einladen, sich vor Ort ein Bild von der Bahnhofssituation zu machen“, erklärt Thomas Waschhauser abschließend. (AZ)