Klinikchef: Geburtsstation Krumbach zu schließen, „war die absolut richtige Entscheidung“

Groß war die Sorge in der Bevölkerung, als bekannt wurde: Der Krumbacher Kreißsaal wird schließen. Und zwar für immer. Mehr als ein halbes Jahr ist das her, kurz vor Weihnachten sind die letzten beiden Babys in der Krumbacher Kreisklinik auf die Welt gekommen. Die Nostalgie bei vielen Krumbacherinnen und Krumbachern, die selbst dort geboren sind oder ihre eigenen Kinder hier zur Welt gebracht haben, war groß. Auch bei vielen werdenden Müttern und Eltern im Süden des Landkreises gab es Bedenken, wie sie weiterhin wohnortnah betreut werden können, wenn die erste Anlaufstelle für die Geburt vor Ort wegfällt. Die erste Bilanz zeigt: Mehr als der Großteil der Babys aus dem Landkreis Günzburg kommt auch weiterhin im Kreis zur Welt.

