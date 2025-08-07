Verlosung für Blick hinter die Kulissen beim Volksfest Günzburg

Ab Freitag, 8. August ist endlich wieder Volksfestzeit in Günzburg, dann beginnt die zehntägige Volksfest-Gaudi mit dem traditionellen Festumzug und dem offiziellen Bieranstich auf dem Gelände am Auweg. Doch wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen aus? Genau das können Leserinnen und Leser unserer Zeitung mit etwas Glück selbst erleben – bei einer exklusiven Backstagetour über das Volksfestgelände.

Exklusive Backstagetour in Günzburg: Einblick für unsere Leserinnen und Leser

Am Dienstag, 12. August, um 16 Uhr trifft sich die Gewinnergruppe am Haupteingang des Festplatzes. Dort werden sie von einem Schaustellervertreter und der städtischen Volksfest-Expertin Georgine Fäßler in Empfang genommen und erhalten exklusive Einblicke in den Festbetrieb. Wie wird eine Maß Bier perfekt eingeschenkt? Wie viele Mitarbeitende sind im Festzelt im Einsatz? Welche Technik steckt hinter den Fahrgeschäften? Diese und viele weitere Fragen werden beim Rundgang direkt vor Ort beantwortet. Auch Stopps an Schießständen und Imbissbuden gehören dazu – oft mit kleinen Kostproben oder aktiver Teilnahme, etwa beim Crêpesmachen. Mutige können auch in den einzelnen Fahrgeschäften fahren. Den Abschluss der Tour bildet gegen 18 Uhr eine gemütliche Brotzeit im Festzelt – spendiert von der Stadt Günzburg und dem Festwirt.

Alle Infos zur Verlosungsaktion

Unsere Redaktion verlost Plätze für die exklusive Backstagetour. Wer mitmachen möchte, sendet bitte bis spätestens Sonntag, 10. August, um 12 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort „Volksfest“ an gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de. Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre Handynummer sowie an, ob Sie einen oder zwei Plätze bei der Tour gewinnen möchten. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können ihre Tickets an der Abendkasse abholen. Sollten mehr Anfragen eingehen als Plätze verfügbar sind, entscheidet das Los. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)