Erneuter Führungswechsel bei der Polizeiinspektion Günzburg

Auf den Interimschef Claus Schedel bei der Polizeiinspektion Günzburg folgt nun mit Lars Bernhardt für sechs Monate eine zweite personelle Übergangslösung.

Neuerlicher Führungswechsel in der Günzburger Polizeiinspektion: Seit dieser Woche hat Polizeioberkommissar Lars Bernhardt den Leitungsposten übernommen. Er folgt auf Interimschef Claus Schedel. Erster Polizeihauptkommissar Schedel hatte nach dem Weggang von Stefan Müller (er war sieben Jahre lang Dienststellenleiter in Günzburg) vorübergehend für vier Monate die Leitung der Polizeiinspektion Günzburg inne. Der 53-Jährige kam als stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Krumbach nach Günzburg und ist Ende September auch wieder in gleicher Funktion dorthin zurückgekehrt.

Sein Nachfolger wird der 38-jährige Bernhardt. Er wird die Leitung der Polizeiinspektion Günzburg für sechs Monate im Rahmen einer "Führungsbewährung für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene" übernehmen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilt. Übersetzt heißt das, dass Bernhardt die Gelegenheit bekommt, in der Praxis zu beweisen, dass er für Führungsaufgaben geeignet ist.

Neuer Chef der Polizeiinspektion Günzburg wird am 9. Oktober vorgestellt

Die Vorstellung des neuen Leiters erfolgt am 9. Oktober. An der Feierstunde in den Räumen der Polizeiinspektion Günzburg nehmen neben Polizeipräsidentin Claudia Strößner auch Günzburgs Landrat Hans Reichhart und der Oberbürgermeister der Stadt Günzburg, Gerhard Jauernig, teil. Bislang ist über den Neuen in der Inspektion so gut wie nichts bekannt. Es sei bislang nur für eine knappe Vorstellung Zeit gewesen, hieß es am Dienstag auf Nachfrage der Redaktion von einem diensthabenden Beamten.

Polizeipräsidentin Strößner bedankte sich bei Interimsleiter Schedel : „Es ist keine einfache Aufgabe, sich in so kurzer Zeit in neuer Umgebung einzuarbeiten. Umso mehr freut es mich, dass Claus Schedel dies mit Bravour gemeistert hat. Das gleiche glückliche Händchen wünsche ich nun Lars Bernhardt für die anstehenden Herausforderungen.“

Ein weiterer neuer Leiter, der die Führung der Polizeiinspektion Günzburg voraussichtlich ab 1. April 2024 übernehmen wird, steht nah Angabe des Polizeipräsidiums bisher nicht fest. (AZ/ioa)