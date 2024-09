Mähdrescher in Ichenhausen gerät in Vollbrand

Am Sonntagabend ist ein Mähdrescher in der Nähe von Ichenhausen im Landkreis Günzburg in Vollbrand geraten. Die Erntemaschine war auf einem Feld in der Nähe der Kötzer Straße im Norden der Stadt im Einsatz. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte um 18.24 Uhr verständigt. An den Löscharbeiten waren die Feuerwehren aus Günzburg, Ichenhausen, Hochwang und Deubach beteiligt.

Sachschaden von 300.000 Euro: Mähdrescher in Ichenhausen brennt vollständig aus

Weiter berichteten die Beamtinnen und Beamten, dass niemand bei dem Brand verletzt wurde. Es entstand jedoch ein Sachschaden von schätzungsweise rund 300.000 Euro. Erntemaschinen könnten öfter durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Gefährlich seien auch Metallteile auf dem Feld, die beim Kontakt mit dem Schneidwerk Funken verursachen könnten, berichtete die Polizei weiter.