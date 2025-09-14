Wasser, marsch! Das Gartenhallenbad ist offiziell eröffnet

Christian Konrad steht im Gartenhallenbad und strahlt übers ganze Gesicht. „Ich bin froh, dass wir es doch noch vor der Landesgartenschau geschafft haben, das Gartenhallenbad zu eröffnen.“ So entspannt wie an diesem Sonntag, wenige Stunden vor dem offiziellen Start des generalsanierten Bades, hat man den Leipheimer Bürgermeister und Vorsitzenden des Zweckverbands nicht häufig gesehen, wenn es um das Großprojekt ging. „In den vergangenen Jahren musste ich öfter Landrat Hans Reichhart anrufen, damit er mich motiviert weiterzumachen.“ Die wechselvolle Geschichte um die Badsanierung ist am Sonntag mit der offiziellen Eröffnung nach drei Jahren Bauzeit zu Ende gegangen. Doch die Geschichte, wie es dazu kam, reicht bereits elf Jahre zurück.

