Günzburgs fünfte Jahreszeit hat begonnen

Ob im großen Wagen des Reisensburger Musikvereins-Fanclubs, ob im blumengeschmückten Bollerwagen, in der Ehrenkutsche, gelenkt von Moni Riß, bei den Musikerinnen und Musikern der heimischen Kapellen oder zu Fuß hinter der nagelneuen Tafel des FC Bayern-Fanclubs: Überall konnte man am Freitagnachmittag trotz hochsommerlicher Temperaturen strahlende Gesichter bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Festumzugs durch Günzburg entdecken. Volksfestzeit in der Stadt, das ist auch ein echter Grund zur Freude. Die hält seit Freitagnachmittag auf dem Festgelände am Auweg an und tut es hoffentlich bis zum Volksfest-Finale am 18. August.

