Erstattung von Schulwegkosten: Diese Frist gilt für das zurückliegende Schuljahr

Das Landratsamt weist bereits jetzt darauf hin, dass noch bis zum 31. Oktober 2025 die Möglichkeit besteht, die Erstattung der Schulwegkosten für das Schuljahr 2024/2025 zu beantragen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, dürfen später eingehende Anträge nach diesem Zeitpunkt nicht mehr berücksichtigt werden, da es sich um eine gesetzliche Ausschlussfrist handelt.

Antragsberechtigt sind Schülerinnen und Schüler, die auf ihrem Schulweg nicht mehr kostenfrei befördert werden. Dies sind Schülerinnen und Schüler an Gymnasien, Berufsfachschulen (ohne Berufsfachschulen in Teilzeitform) und Wirtschaftsschulen ab Jahrgangsstufe 11, an Fachober- und Berufsoberschulen sowie für Schüler im Teilzeit- und Blockunterricht an Berufsschulen.

Erstattung der Kosten für den Schulweg im Landkreis Günzburg: Diese Frist gilt

Der Antrag auf Fahrtkostenerstattung mit den Originalfahrbelegen für das Schuljahr 2024/2025 muss spätestens bis 31. Oktober 2025 dem Landratsamt Günzburg vorliegen. Die aufgewendeten Fahrtkosten sind mittels Vorlage geeigneter Belege mit nachvollziehbarer Personenzuordnung nachzuweisen, heißt es aus dem Landratsamt. Der Antrag ist dabei auch der Schule vorzulegen und bestätigen zu lassen.

Die Fahrtkosten werden allerdings nur insoweit erstattet, als die Familienbelastungsgrenze von derzeit 320 Euro pro Schüler beziehungsweise 490 Euro pro Familie und Schuljahr überschritten wird. Bezieht ein Unterhaltsleistender für drei oder mehr Kinder Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz, Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) oder Bürgergeld (ehem. Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld) nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), werden die von ihm aufgewendeten Kosten der notwendigen Beförderung in voller Höhe erstattet. In diesem Fall ist ein entsprechender Nachweis für August 2024 dem Antrag beizulegen. Voraussetzung für die Kostenerstattung ist jedoch jeweils, dass die nächstgelegene Schule besucht und der günstigste Tarif gewählt wird.

Entsprechende Antragsformulare stehen unter www.landkreis-guenzburg.de/amt-und-verwaltung/mobilitaet-und-verkehr/schuelerbefoerderung/ zum Download zur Verfügung. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!