80-jährige Frau nimmt einem Autofahrer in Kammeltal die Vorfahrt

Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall nahe Ettenbeuren. Eine 80-Jährige übersah die Vorfahrt eines anderen Autos, dann krachte es.

Als eine 80-jährige Autofahrerin, die am Montagmittag mit ihrem Wagen auf der Egenhofer Straße in östlicher Richtung unterwegs war, nach links in Richtung Ettenbeuren abbiegen wollte, passierte es: Sie übersah die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos, das von einem 58-jährigen Mann gesteuert wurde. Beim Zusammenstoß entstand zwar erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 6500 Euro, die Beteiligten blieben aber unverletzt. (AZ)