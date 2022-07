Ettenbeuren

Nach Sprengung: Ettenbeuren bekommt wieder Geldautomaten

In Ettenbeuren versuchten Unbekannte, einen Geldautomaten zu sprengen.

Plus Nach der versuchten Sprengung des Geldautomaten in der ehemaligen Sparkasse in Ettenbeuren ermittelt die Kriminalpolizei. Der Automat wird repariert oder ersetzt.

Von Bernhard Weizenegger

Im beschaulichen Ettenbeuren versuchten Unbekannte in der Nacht auf Samstag, den Geldautomaten der Sparkasse aufzusprengen. An der Ecke Burgauer Straße, Am Schlossberg, befindet sich das Gebäude, in dem sich bis Ende 2021 die Sparkasse Günzburg-Krumbach und die Raiffeisenbank Ichenhausen noch eine Bankfiliale teilten. Übrig geblieben ist noch der Geldautomat der Sparkasse, der in der Nacht auf Samstag zum Tatort wurde.

