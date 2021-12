Tagespflege in Ettenbeuren wird mit Verspätung eingeweiht

Die Plätze in der Tagespflege in Ettenbeuren sind gefragt. Mit Verspätung wurde der Segen für die Menschen in der Einrichtung der Ökumenischen Sozialstation erbeten.

Erst musste die Eröffnung verschoben werden, dann konnte die Tagespflege nur mit reduzierter Gästezahl starten, zwischenzeitlich gab es Notgruppen - die Corona-Pandemie hat der Ökumenischen Sozialstation Günzburg den Start der Tagespflege Ettenbeuren erschwert. Es gab keine Einweihungsfeier für die neu erbaute Einrichtung mit 18 Plätzen, auch ein Tag der offenen Tür war angesichts des Infektionsrisikos nicht möglich. Im kleinen Rahmen fand jetzt aber eine ökumenische Segnungsfeier in der Tagespflege statt.

Tagespflege bringt Mehrwert für die Gemeinde Ettenbeuren

"Ein wirklich wichtiger Schritt", sagte dazu Stefan Riederle, der Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation, und dankte dem Team der Tagespflege Ettenbeuren, das in dieser herausfordernden Zeit mit großem Engagement und manchmal auch mit Gelassenheit eine Atmosphäre schafft, in der die betagten Gäste nicht nur zuverlässige Versorgung tagsüber, sondern auch Geborgenheit, Anregung und Geselligkeit erleben. "Die Menschen kommen gerne hierher", sagte denn auch Kammeltals Bürgermeister Thorsten Wick, der die Tagespflege in Ettenbeuren als "Heimat für Menschen, die es nicht so leicht haben" bezeichnete und von einem "Mehrwert für die Gemeinde Kammeltal" sprach.

Den Segen Gottes für die Tagespflege und die Menschen, die dort zu Gast sind, und ebenso für die Mitarbeitenden erbaten Prädikantin Maria Brendemühl und Pfarrer Soni Abraham. Prädikantin Brendemühl hatte dazu aus dem Evangelium den Abschnitt "Einer trage des Anderen Last" gewählt. Pfarrer Abraham bezeichnete die Menschen in den Pflegeberufen als "Herz, Fuß und Hand der Liebe Gottes". Er ging betend durch alle Räume der von Petra Sonnauer geleiteten Tagespflegeeinrichtung und richtete anschließend an jede und jeden der Anwesenden persönliche Segenswünsche.

18 Plätze in der Tagespflege in Ettenbeuren

1,5 Millionen Euro wurden für den Neubau an zentraler Stelle in Ettenbeuren investiert. Neben dem großen und hellen Gemeinschaftsraum mit Küche gibt es einen Raum für Gruppenarbeit, einen Ruheraum und einen Raum mit zwei Plätzen für bettlägerige Tagesgäste sowie Sanitärräume, ein Büro und ein Lager. Besonders geschätzt werden von den Gästen und den Mitarbeitenden der große überdachte Freisitz und der Garten mit Blick auf den Ettenbeurer Spielplatz und zum benachbarten Kindergarten. Trägerin der Tagespflege in Ettenbeuren mit 18 Plätzen ist die Ökumenische Sozialstation im Landkreis Günzburg gGmbH. Sie bietet außerdem in Günzburg Tagespflegeplätze an und wird im künftigen Mehrgenerationenhaus in Gundremmingen ebenfalls eine Tagespflege einrichten. (AZ)

