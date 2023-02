Vorfahrt nicht beachtet: Autos stoßen in Ettenbeuren zusammen

Eine 60-Jährige missachtet in Ettenbeuren die Vorfahrt eines 43-Jährigen, es kommt zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beträgt etwa 9000 Euro.

Ein Verkehrsunfall ist am Montagmorgen in Ettenbeuren passiert. Wie die Polizei berichtet, befuhr gegen 8.30 Uhr eine 60-Jährige mit ihrem Pkw die Schönenberger Straße in westliche Richtung. An der Kreuzung zur Burgauer Straße missachtete sie laut Polizeibericht beim Einfahren die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs, das von einem 43-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (AZ)