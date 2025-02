Landfrauenküche: Diesmal ist eine Ettenbeurerin dabei

Sechs Landfrauen machen sich ab Montag, 3. März, wieder auf eine kulinarische Reise quer durch Deutschland. Die Frauen, zwei von ihnen aus Bayern, besuchen sich in „Landfrauenküche – Kulinarische Schätze“ gegenseitig auf ihren Höfen und bekochen sich mit regionalen Spezialitäten. Auch eine Köchin aus dem Landkreis Günzburg ist diesmal dabei: Verena Krimbacher aus Ettenbeuren zählt wie berichtet zu den Frauen, die für diese Serie porträtiert wurden. Am Ende der Reise steht fest, wo es am besten geschmeckt hat.

Auf ihrer Reise lernen die Frauen auch die Regionen kennen, vergleichen sie mit ihrer Heimat und werden zu Freundinnen. Bayern wird diesmal vertreten durch Andrea Meßmer aus Oberbayern und Verena Krimbacher aus Schwaben. Andrea Meßmer züchtet Yaks in der Jachenau im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Verena Krimbacher hält in Ettenbeuren Milchvieh und Weideochsen, baut außerdem Urgetreide an und gibt Wildkräuterkurse.

Aus Ostwestfalen-Lippe kommt Leonie Froböse, die Schwäbisch-Hallische Landschweine züchtet. Laura Alena Schmidt hält auf ihrem kleinen Hof in Unterböhringen auf der Schwäbischen Alb Galloway-Rinder, Hühner und Ziegen. Im Ortenaukreis im Schwarzwald lebt Steffi Huber. Sie braut Bier und stellt Edelbrände aus eigenem Obst und regionalen Kräutern her. Einen Biohof mit Rindern, Schafen und Hühnern betreibt Rahel Kremershof im Bergischen Land.

Los geht es am 3. März mit Folge 1 – Kulinarische Schätze aus dem Teutoburger Wald, am 10. März geht es um kulinarische Schätze aus Oberbayern, die Folge aus Schwaben wird am 17. März ausgestrahlt, am 24. März geht es auf die Schwäbische Alb, am 31. März ins Bergische Land und am 7. April in den Schwarzwald. „Landfrauenküche – Kulinarische Schätze“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, WDR und SWR. Das BR-Fernsehen zeigt sechs neue Folgen immer montags um 20.15 Uhr, alle Folgen sind ab 28. Februar in der ARD Mediathek verfügbar. (AZ)