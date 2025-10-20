„Es gibt Wichtigeres als diesen Schmarrn“: Wie ein Metzger und eine Bäuerin die Diskussion um Veggie-Schnitzel sehen

Scheuermilch, Körperbutter, Katzenzungen – landen Produkte wie diese in den Einkaufswagen, dürfte den allermeisten Verbraucherinnen und Verbrauchern klar sein, was sie bekommen. Oder? Beim Soja-Schnitzel und der Veggie-Wurst laufen sie nämlich Gefahr, dass sich unwissentlich ein tierfreies Produkt auf ihren Teller verirrt. Das lässt zumindest ein neues Verbot erahnen, das die EU vor wenigen Wochen auf den Weg brachte: Aus Verbraucherschutzgründen sollen die pflanzlichen Produkte künftig nicht mehr heißen, wie das fleischige Vorbild. Ein Metzger und eine Landwirtin aus dem Landkreis Günzburg sind sich einig: Diese Regelung, die derzeit noch von den 27 EU-Mitgliedstaaten verhandelt und bestätigt werden muss, hätte es nicht unbedingt gebraucht.

„Ganz ehrlich: Es gibt doch gerade wichtigere Themen als diesen Schmarrn“, sagt Metzgermeister Johannes Holland aus Kammeltal zu dem Antrag der konservativen EVP-Fraktion zur Namensänderung von vegetarischen und veganen Ersatzprodukten. Der Metzgermeister ist überzeugt: Wer sein Fleisch im Supermarkt kauft, wisse das Lebensmittel ohnehin nicht zu schätzen. „Die Sorge, was in den Produkten letztlich drinnen ist, kann man bei den Fleischprodukten dort auch nicht beantworten“, sagt er. Während in Produkten aus traditionellen Betrieben laut Holland nur wenige Zutaten verarbeitet würden, sieht das bei pflanzlichen Erzeugnissen im Einzelhandel anders aus – bei deren industriell hergestellten Vorbildern allerdings auch. „Die vegetarischen Produkte sind immerhin klar gekennzeichnet.“ Wer Wert auf die Qualität der Fleischerzeugnisse lege, kaufe diese also ohnehin nicht im Supermarkt, so der Metzger, der die Tiere, die er schlachtet, ausschließlich aus dem Landkreis beziehe.

Auch aus Seitan dürften künftig keine Steaks mehr gemacht werden – aus Verbraucherschutzgründen, argumentiert die EU. Foto: Oliver Berg, dpa (Symbolbild)

Metzgermeister Holland aus Kammeltal: Qualitätsware findet man nicht im Supermarkt

Konsumentinnen und Konsumenten sei laut Holland also durchaus zuzutrauen, das Vorbild vom vegetarischen Imitat zu unterscheiden. Dass die Produkte bislang die Namen der „Originale“ verwendet haben, störe ihn nicht sonderlich. „Es steht ja immer ‚veganes‘ Schnitzel dabei, da gäbe es wirklich sinnvollere Themen, die wir zu besprechen hätten“, wiederholt er. Bei seinem Partyservice biete er außerdem schon immer auch fleischlose Gerichte an. „Wer kein Fleisch essen möchte, der kann das ja einfach sein lassen und etwas anderes essen – da ist doch auch nichts weiter dabei.“

Die Rohstoffe vieler Hauptbestandteile der pflanzlichen Produkte, wie Weizen- und Erbsenprotein oder Soja, wachsen auch auf den Feldern im Landkreis Günzburg. Wie viele Landwirtschaftsbetriebe die heimischen Erzeugnisse an Hersteller der Fleischalternativen vertreiben, ist laut Kreisobmann Stephan Bissinger jedoch nicht genau zu beziffern.

Seine Kollegin Kreisbäuerin Nicole Strobl sieht dabei durchaus eine Verwechslungsgefahr zwischen den pflanzlichen und tierischen Produkten. Viele Menschen würden oft im Stress durch den Supermarkt rennen und wüssten im schlimmsten Fall nicht, was genau am Ende im Einkaufskorb landet. „Es gibt genügend Leute, die nur schnell über die Verpackung drüberlesen“, sagt die Kreisbäuerin. Welche Zutaten auf dieser stehen, stellten für sie Grund zur Skepsis dar: „Ich finde eher komisch, was alles in den Ersatzprodukten enthalten ist und wie viele künstliche Stoffe darin verarbeitet sind, damit es überhaupt wie Fleisch schmeckt.“

Kreisbäuerin Strobl: Fleischlose Alternativen überzeugen geschmacklich nicht

Vegetarische Ernährung stelle sie sich eigentlich als sehr natürlich vor – die pflanzlichen Alternativen passten da nicht ganz ins Bild. Hochverarbeitete Lebensmittel halte Strobel ohnehin für ungesund. „Klar, sie müssen lang haltbar und unkompliziert zuzubereiten sein. Es stellt immerhin kaum jemand mehr seine Lebensmittel selbst her“, sagt die Kreisbäuerin und fügt hinzu, dass auch Fleischprodukte aus dem Supermarkt Konservierungsstoffe enthalten könnten. Sie selbst esse nur selten Fleisch. Vegetarische Alternativen habe sie schon einige ausprobiert. Geschmeckt hätten sie ihr allerdings nicht wirklich.

Es werde laut ihr vermutlich immer Leute geben, die die Produkte verwechseln. „Aber selbst wenn – es ist doch nicht so schlimm, wenn man mal eine vegetarische Wurst isst.“ Umgekehrt wäre es schlimmer, also wenn eine Person, die auf tierische Produkte verzichten möchte und versehentlich zum falschen Produkt greife, sagt Strobl – „und die kriegen es ja auch hin“.