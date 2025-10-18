Günzburg erhält höchste europäische Auszeichnung im Klimaschutz

Die Große Kreisstadt Günzburg hat einen bedeutenden Erfolg im kommunalen Klimaschutz erzielt: Sie wird mit dem European Energy Award (eea) in Gold ausgezeichnet. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung berichtet, ist Günzburg in diesem Jahr die einzige Kommune in Bayern und eine von nur zwei in ganz Deutschland, die den Gold-Standard erstmalig erreicht.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sagt zu der Ehrung: „Ich freue mich und bin sehr stolz, dass Günzburg dieses Jahr als einzige Kommune in Bayern diese hohe Auszeichnung erhält. Das beweist, dass wir als Stadt auf dem richtigen Weg sind und die Ergebnisse, unsere Tätigkeiten und Anstrengungen sogar den verschärften Anforderungen des European Energy Award gerecht werden.“

Ambitionierte Klimaziele: Stadt Günzburg möchte bis 2030 treibhausgasneutral sein

Die Klimaziele der Stadt sind ambitioniert, so strebt die Stadt an, bereits 2030 treibhausgasneutral zu sein. In diesem Jahr wird dieses Engagement gleich doppelt belohnt. Wie bereits berichtet erhält die Stadt die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ durch die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK-BY). Nun kommt die Auszeichnung „European Energy Award (eea) in Gold“ dazu.

Der European Energy Award ist seit rund 20 Jahren ein Qualitätsmanagement- und Zertifizierungssystem, welches Kommunen mit maßgeschneiderten Instrumenten bei ihrem Engagement für Energieeffizienz und Klimaschutz unterstützt und die Erfolge mess- und sichtbar macht. Seit Dezember 2023 befindet sich die Stadt Günzburg in der dritten Runde der Teilnahme am European Energy Award. Die Teilnahme wird vom Freistaat Bayern nach den Richtlinien zum Umwelt-Förderschwerpunkt „Klimaschutz in Kommunen“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050 zu 70 Prozent gefördert. Verliehen wird diese Auszeichnung für das besonders erfolgreiche Engagement vom Europäischen Association European Energy Award.

Die offizielle Verleihung des Gold-Zertifikats erfolgt anfang November in einer feierlichen Zeremonie in Saas-Fe (Schweiz), einer Kommune, die bereits „Gold-rezertifiziert“ ist. Kurz darauf wird vom Bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) von bayerischer Seite die „eea-Gold-Urkunde“ in Buchloe im Allgäu verliehen.

58 Kommunen in Deutschland haben den „Gold-Standard“ des European Energy Awards

Die diesjährigen Zertifizierungen haben auf Grundlage verschärfter Bewertungskriterien stattgefunden. Insgesamt haben 58 Kommunen und Landkreise in Europa den „Gold-Standard“ erreicht, darunter sechs in Deutschland. Günzburg gehört zu den beiden Kommunen, welche den Gold-Standard zum ersten Mal erhalten.

Die Große Kreisstadt hat es geschafft, in allen sechs Handlungsfeldern – Entwicklungsplanung/Raumordnung, kommunale Gebäude/Anlagen, Versorgung/Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation/Kooperation – im Vergleich zur ersten Zertifizierung 2017 deutliche Fortschritte zu machen, heißt es in der Pressemitteilung. Dies sei von den Zertifizierern wohlwollend anerkannt worden. Auch die weiteren Potenziale seien klar und von den Zertifizierern entsprechend benannt worden.

Stadtbaumeister Georg Dietze sagt: „Das gute Ergebnis der Zertifizierung und das positive Feedback nehmen wir als Ansporn den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und als Stadt unseren Beitrag zu leisten, das Pariser Klimaziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, zu erreichen.“

Begleitet wurde die Stadt Günzburg, wie bereits in den ersten beiden Runden, vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu mit Sitz in Kempten. Aktuell nehmen 290 Kommunen in Deutschland am European Energy Award teil, davon sind 43 Kommunen in Bayern. Europaweit beteiligen sich 1500 Kommunen aus 16 Ländern. (AZ)