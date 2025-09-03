Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Exhibitionist entblößt sich in Günzburg: Polizei fasst 36-Jährigen nach Flucht

Günzburg

Exhibitionist entblößt sich vor einer Büroangestellten in der Günzburger Innenstadt

Ein 36-Jähriger entblößte sich vor einer Frau und flüchtete. Die Polizei konnte den Mann stellen. Er soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei fahndete nach dem Mann, der sich in Günzburg vor einer Frau entblößt hatte.
    Die Polizei fahndete nach dem Mann, der sich in Günzburg vor einer Frau entblößt hatte. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

    In Günzburg hat sich ein 36-Jähriger in der Innenstadt entblößt. Wie die Polizei mitteilt, entblößte sich der Mann gegenüber einer Büroangestellten und flüchtete anschließend fußläufig. Nach Mitteilung an die Polizei wurde eine Fahndung nach ihm eingeleitet, an der sich mehrere Streifen beteiligten. Der Mann konnte unweit des Büros gestellt werden, heißt es im Bericht. Da er auf die Beamten aggressiv reagiert haben soll, wurde der 36-Jährige gefesselt. Im weiteren Verlauf habe sich herausgestellt, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aus diesem Grund wurde er in einer Fachklinik untergebracht. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der exhibitionistischen Handlung eingeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden