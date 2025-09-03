Exhibitionist entblößt sich vor einer Büroangestellten in der Günzburger Innenstadt

In Günzburg hat sich ein 36-Jähriger in der Innenstadt entblößt. Wie die Polizei mitteilt, entblößte sich der Mann gegenüber einer Büroangestellten und flüchtete anschließend fußläufig. Nach Mitteilung an die Polizei wurde eine Fahndung nach ihm eingeleitet, an der sich mehrere Streifen beteiligten. Der Mann konnte unweit des Büros gestellt werden, heißt es im Bericht. Da er auf die Beamten aggressiv reagiert haben soll, wurde der 36-Jährige gefesselt. Im weiteren Verlauf habe sich herausgestellt, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aus diesem Grund wurde er in einer Fachklinik untergebracht. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der exhibitionistischen Handlung eingeleitet. (AZ)

