Exhibitionist im Günzburger Hofgarten: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall mit entblößtem Mann

Ein Exhibitionist hat am Mittwoch im Günzburger Hofgarten sein Unwesen getrieben. Nach Angaben der Polizei verständigte gegen 15.40 Uhr eine Dame die Beamten. Die Dame und andere Frauen mit ihren Kleinkindern hielten sich in der Parkanlage auf, als sie auf einen Herrn aufmerksam wurden, der seinen Unterkörper entblößt hatte und an seinem Glied manipulierte. Der Mann suchte dabei den Blickkontakt zu den Frauen, bevor er sich eine rote Unterhose anzog und flüchtete. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Exhibitionist wurde als etwa 50 Jahre alt, circa 185 cm groß, von schlanker Statur, mit Glatze und sonnengebräuntem Teint beschrieben. Er trug neben der roten Unterhose ein dunkles T-Shirt. Er führte einen Rucksack und eine Yogamatte mit sich. Zeugen des Vorfalls und Personen, welche Hinweise zu dem Exhibitionisten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

