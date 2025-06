Exhibitionist entblößt sich vor zwei Frauen am Weißriedsee bei Leipheim

An zwei Badeseen bei Leipheim ist es am Sonntag zu exhibitionistischen Handlungen gekommen. Am Weißriedsee wurden laut Polizei zwei badende Frauen gegen 14.30 Uhr auf einen Mann aufmerksam. Dieser soll sich am Ufer entkleidet haben und schließlich an seinem entblößten Glied manipuliert haben. Dabei habe er offensichtlich den Blickkontakt zu den Frauen gesucht. Diese reagierten schnell und baten weitere Badegäste am Ufer um Hilfe. Als der Unbekannte dies bemerkte, entfernte er sich und konnte nicht mehr gefunden werden.

Mann soll sich am Unterfahlheimer See im Gebüsch versteckt haben

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr am Unterfahlheimer See. Hier soll sich ein Mann im Gebüsch versteckt und ein Paar im Wasser beobachtet haben. Auch dieser Mann konnte nicht mehr angetroffen werden. Beide Fahndungen verliefen ergebnislos. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, unter 08221/9190 um Mithilfe. (AZ)