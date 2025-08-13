Hinter den Kulissen des Festbetriebs: Bei der Backstagetour gab es exklusive Einblicke

Bei den sommerlichen Temperaturen zieht es in diesen Tagen vor allem in den Abendstunden zahlreiche Menschen auf den Günzburger Festplatz. Während sie durch die Gassen schlendern, im Festzelt eine Maß Bier trinken oder Autoscooter fahren, durften 24 Frauen und Männer das Volksfest am Dienstagnachmittag von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Sie wechselten im Rahmen der Backstagetour die Perspektive und blickten hinter die Kulissen. Bei 30 Grad im Schatten erwartete sie auch eine erfrischende Überraschung.

GZ-Leser dürfen auf dem Günzburger Volksfest selber Bier zapfen

Ausgestattet mit Sonnenhut und Sonnenbrille versammelten sich die Teilnehmenden am Eingang des Festplatzes. Sie hatten vorab an einem Gewinnspiel in der Günzburger Zeitung teilgenommen, in dem Plätze für die begehrte Backstagetour verlost wurden. Wie in den Vorjahren war auch dieses Mal der Andrang groß. Zahlreiche Anmeldungen gingen in unserer Redaktion ein.

Georgine Fäßler vom Ordnungsamt der Stadt Günzburg begrüßte die Gäste und hatte eine große Neuerung zu verkünden. In den vergangenen 20 Jahren führte sie stets mit Schaustellervertreter Josef Eberhard über das Gelände. Von nun an wird sie von Simon Krug begleitet. Krug ist seit 1981 mit seiner Familie auf dem Günzburger Volksfest vertreten und verkauft Schokofrüchte und glasierte Leckereien. Ähnlich wie Eberhard, der in seinem Knusperhäusle zum Beispiel gebrannte Mandeln im Angebot hat.

Etwas Süßes gab es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch – aber bis dahin mussten sie sich noch etwas gedulden. Los ging es im Festzelt der Familie Hahn. Gastronomieleiter Philipp Keller führte die Gäste zum Herzstück des Betriebs: dem Zapfhahn. Davon gibt es im Hahn-Zelt nur einen. Durch ihn läuft jeden Tag das Volksfest-Bier, das die Radbrauerei Günzburg extra braut. „Das Bier schmeckt hier besonders frisch“, erklärte Keller. Denn es komme mit einem viel größeren Druck aus dem Fass im Krug an, als zum Beispiel in Gaststätten. Dadurch reichere es mehr Kohlensäure an, was dem Bier einen frischeren Geschmack verleihe.

Icon vergrößern Philipp Keller (links) ist Gastronomieleiter im Festzelt Hahn. Er erklärte, wie man Bier richtig zapft. Foto: Pauline Held Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Philipp Keller (links) ist Gastronomieleiter im Festzelt Hahn. Er erklärte, wie man Bier richtig zapft. Foto: Pauline Held

Hinter dem Ausschank lagert das Festbier in zwei isolierten Tanks, die je rund 2000 Liter fassen und es besonders kühl halten. Übrigens: Ein Festbier muss mindestens 5,6 Prozent Alkoholgehalt haben. „Sonst darf es sich nicht so nennen“, informierte Keller. Doch ein Bier richtig zu zapfen, will gelernt sein. Drei Teilnehmer wollten sich selbst beim Bierausschank versuchen. Den Hahn schnell und komplett aufdrehen, den Krug schräg halten, empfahl Keller. Sonst landet mehr Schaum als Bier im Glas. So ganz klappen wollte das bei den drei Männern noch nicht.

Der Autoscooter ist eines der ältesten Fahrgeschäfte auf dem Günzburger Volksfest

Weiter ging es bei einem der ältesten Fahrgeschäfte: dem Autoscooter. Seit knapp 50 Jahren gibt es den Klassiker auf dem Festplatz. Die Schaustellerfamilie Steinhart bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an, sich gleich selbst hinter das Lenkrad zu setzen.

Icon vergrößern Die Fahrt geht los: Die Gewinner der Backstagetour durften zwei Runden kostenlos Autoscooter fahren. Foto: Pauline Held Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Fahrt geht los: Die Gewinner der Backstagetour durften zwei Runden kostenlos Autoscooter fahren. Foto: Pauline Held

Noch mehr Action versprach das Fahrgeschäft Break-Dance der Familie Zehle. Hier wechselten die Gäste zunächst die Perspektive und schauten sich das Fahrgeschäft von unten an. Dieter Zehle erklärte Funktionsweise und Technik des „absoluten Dauerbrenners“, wie er sagte. Er betreibt es in der fünften Generation. „Das ist wie bei einem Bauernhof, so etwas bleibt in der Familie“, erklärte er. Der Schausteller ist damit zum Beispiel auch seit rund 15 Jahren auf dem Leipheimer Kinderfest vertreten. Einige Nachfragen später nahmen mutige Teilnehmer selbst im Break-Dance Platz. Nach wenigen Minuten, die maximale Fahrtzeit beträgt drei Minuten und 50 Sekunden, stießen sie nach der wilden Fahrt wieder torkelnd und lachend zum Rest der Gruppe hinzu.

Icon vergrößern Wie sieht es unter dem Fahrgeschäft Break-Dance aus? Das zeigte Schausteller Dieter Zehle (vorne links). Foto: Pauline Held Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wie sieht es unter dem Fahrgeschäft Break-Dance aus? Das zeigte Schausteller Dieter Zehle (vorne links). Foto: Pauline Held

Mit einem Aloha wurden die Frauen und Männer an der nächsten Station begrüßt. Bei „Big Bamboo“ ging es ab in die Südsee. Das Laufgeschäft verfügt über verschiedene Spielereien, darunter Wasserelemente und andere Hindernisse. Für das perfekte Urlaubsgefühl bekamen alle eine bunte Blumenkette umgehängt, bevor es durch den Hindernisparcours ging. Und der bot eine richtige Erfrischung: Immer wieder schossen Wasserfontänen hoch. Wich man nicht schnell genug aus, wurde man nass gespritzt. Bei dem heißen Wetter eine gern gesehene Erfrischung, waren sich die Teilnehmer einig.

Früchte Krug hat seit 1981 einen Stand auf dem Festplatz

Nachdem er die ganze Tour begleitet hatte, durfte Simon Krug die Gäste nun an seinem eigenen Stand begrüßen. „Wir sind eine alte Schaustellerfamilie“, betonte er. Er betreibe den Stand mit den Schokofrüchten und glasierten Früchten bereits in der sechsten Generation. Seit 1981 steht seine Familie damit in Günzburg. „Wir bekommen die Früchte täglich vom Großmarkt aus München geliefert und überziehen sie per Hand vor Ort mit Schokolade“, erklärte Krug.

Icon vergrößern Simon Krug (rechts) wird künftig als Schaustellervertreter die Backstagetour über das Günzburger Volksfest leiten. Foto: Pauline Held Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Simon Krug (rechts) wird künftig als Schaustellervertreter die Backstagetour über das Günzburger Volksfest leiten. Foto: Pauline Held

Diese komme zum Beispiel aus Belgien und der Schweiz. Wie das schmeckt? Das durften die Frauen und Männer selbst probieren. Krug hatte für sie kleine Spieße mit Ananas, Erdbeeren und Weintrauben vorbereitet. Ein genussvolles „Mhm“ ging durch die Reihen.

Nach einer Fahrt im Kettenkarussell endete der Abend traditionell im Festzelt. Bei einer zünftigen Brotzeit und einer Maß Bier ließen unsere Leserinnen und Leser ihren Volksfest-Besuch ausklingen.