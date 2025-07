Explosion in Günzburger Reifengeschäft löst Feuer aus

Eine Explosion einer Maschine in einem Reifengeschäft in Günzburg hat Freitagnacht großen Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizei löste um 00.17 Uhr die Brandmeldeanlage in dem Geschäft im Gewerbegebiet aus. In einer Maschinenhalle kam es bei einer Reifen-Vulkanisations-Maschine zu einer Explosion, welche auch noch mehrere Straßen entfernt zu hören war, so die Polizei. Die aus den heißen Gasen entstandenen Stichflammen konnten schnell durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Der Schaden in der Maschinenhalle wird auf rund 350.000 Euro geschätzt. Insgesamt befanden sich 42 Einsatzkräfte der Feuerwehr Günzburg und des THW, sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Die ersten Ermittlungen und Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die Polizeiinspektion Günzburg und den Kriminaldauerdienst Memmingen. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die weiterführenden Ermittlungen, insbesondere zur Brand- und Explosionsursache, werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. (AZ)

