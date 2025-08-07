Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Extreme Wetterlagen und neue Schädlinge: So beeinflusst das Klima die Ernte im Landkreis Günzbzrg

Landkreis Günzburg

Zu kalt, zu heiß, zu feucht? So beeinflusst das Klima die Ernte

Im Landkreis Günzburg steht die Ernte an. Unbeständige Wetterlagen bereiten dabei weniger Sorgen als unliebsame Insekten. Wie steht es um Weizen, Raps und Co?
Von Nadine Ballweg
    • |
    • |
    • |
    Landwirte und -wirtinnen stehen in den Startlöchern. Die Weizenernte geht diese Woche los.
    Landwirte und -wirtinnen stehen in den Startlöchern. Die Weizenernte geht diese Woche los. Foto: Tom Weller, dpa (Symbolbild)

    Soll gedeihen Obst und Wein, muss der Juli trocken sein. Muss im Juli man nicht schwitzen, tut die Jahresplag‘ nichts nützen. Vor vielen Jahrhunderten halfen Bauernregeln wie diese dabei abzuschätzen, wie die Ernte, je nach Wetter in den vorangegangenen Monaten, aussehen wird. Eine weitere dieser „Regeln“ besagt: Nasser August macht teure Kost. In den vergangenen Tagen standen die Landwirte und Landwirtinnen eigentlich in den Startlöchern, bereit für die Ernte. Doch der Dauerregen machte ihnen vielerorts einen Strich durch die Rechnung, auch im Landkreis Günzburg. Ein Blick auf die Felder im Landkreis verrät, was der bislang heiße und plötzlich nasskalte Sommer für die Landwirtschaft bedeutet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden