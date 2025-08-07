Zu kalt, zu heiß, zu feucht? So beeinflusst das Klima die Ernte

Soll gedeihen Obst und Wein, muss der Juli trocken sein. Muss im Juli man nicht schwitzen, tut die Jahresplag‘ nichts nützen. Vor vielen Jahrhunderten halfen Bauernregeln wie diese dabei abzuschätzen, wie die Ernte, je nach Wetter in den vorangegangenen Monaten, aussehen wird. Eine weitere dieser „Regeln“ besagt: Nasser August macht teure Kost. In den vergangenen Tagen standen die Landwirte und Landwirtinnen eigentlich in den Startlöchern, bereit für die Ernte. Doch der Dauerregen machte ihnen vielerorts einen Strich durch die Rechnung, auch im Landkreis Günzburg. Ein Blick auf die Felder im Landkreis verrät, was der bislang heiße und plötzlich nasskalte Sommer für die Landwirtschaft bedeutet.
Landkreis Günzburg
