Fahrer eines silbernen Kleinwagens nach Unfall an Ampel gesucht

Am Dienstagnachmittag ist es in Günzburg gegen 16.45 Uhr am Bürgermeister-Landmann-Platz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Zeugin konnte laut Polizeibericht einen silbernen Kleinwagen beobachten, welcher gegen die dortige mobile Ampel fuhr. Die Fahrerin hielt zwar kurz, setzte jedoch schließlich ihre Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden, heißt es weiter. Die Polizei Günzburg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum Unfallverursacher werden unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegengenommen. (AZ)

