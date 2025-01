Polizeikontrolle: Fahrer ohne Führerschein mit Drogen erwischt

Am Mittwoch hat eine Polizeistreife einen Mann kontrolliert und mehrere Straftaten festgestellt. Laut Polizeibericht kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg gegen 14.20 Uhr bei einer Kontrolle in der Straße Am Wasser einen 42-jährigen Fahrer. Der Mann fuhr laut Polizei mit einem Pkw, der nicht zugelassen war und besaß keine Fahrerlaubnis. Bei der Überprüfung stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den 42-Jährigen drei offene Haftbefehle vorlagen, die auf verschiedene geringfügige Ordnungswidrigkeiten zurückzuführen waren, deren Bußgelder er nach Angaben der Polizei bisher nicht bezahlt hatte.

Kontrolle in Günzburg: Mann mit Drogen und ohne Führerschein erwischt

Zur weiteren Klärung nahmen sie den Mann mit auf die Dienststelle. Bei der Durchsuchung nach gefährlichen Gegenständen fanden die Beamten laut Polizeibericht eine geringe Menge Kokain, die sichergestellt wurde. Da der 42-Jährige drogentypische Auffälligkeiten zeigte und ein Drogenvortest laut Polizei positiv verlief, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die offenen Haftbefehle habe der Mann durch die Zahlung von Geldbußen in mittlerer dreistelliger Höhe abwenden können. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellte die Polizei seine Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizeibeamten zeigen den 42-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen des Verdachts auf Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss an. (AZ)