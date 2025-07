Fahrerflucht in Ichenhausen: Polizei sucht Zeugen zu beschädigtem Pkw

Am Dienstagabend hat eine unbekannte Täterschaft gegen 21.30 Uhr in der St.-Ulrich-Straße in Ichenhausen einen schwarzen Pkw beschädigt. Der Halter des Fahrzeugs wurde laut Polizeibericht aufgrund eines Geräusches auf den Unfall aufmerksam, konnte jedoch den Hergang nicht beobachten. Nach Angaben der Polizei wurde der geparkte Pkw durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher setzte die Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei Günzburg ermittelt nun wegen der Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen. (AZ)

