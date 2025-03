Zeugensuche: Unfall mit Fahrerflucht in Leipheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Leipheim zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Laut Polizeibericht stellte ein 29-Jähriger seinen Pkw im Bereich der Wallgrabenstraße am Straßenrand ab. Als der 29-Jährige am Samstag gegen 9.30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er an diesem eine Beschädigung im Bereich des hinteren linken Radkastens fest. Das Fahrzeug wurde laut Polizei mutmaßlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren gestreift. Dieser habe den Unfallort verlassen, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der 08221/919-0 zu melden. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeugensuche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis