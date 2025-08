Fahrerflucht nach Parkrempler in Burgau

Auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Burgau wurde am Freitag zur Mittagszeit ein roter Pkw der Marke Hyundai bei einem Parkrempler am Heck angefahren und beschädigt. Das berichtete die Polizei. Der Verursacher verließ unerkannt die Unfallstelle. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900 zu melden. (AZ)

