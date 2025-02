Fahrzeug kommt von A8 bei Günzburg ab, der Unfallfahrer flieht

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist am Sonntagabend mit seinem Wagen von der A8 bei Günzburg abgekommen, hat Schaden hinterlassen und ist anschließend vom Unfallort geflohen. Nach Angaben der Polizei war der Unbekannte gegen 19 Uhr auf der A8 in Richtung München unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Günzburg kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und überfuhr einen Verkehrsleitpfosten. Anschließend landete es im Abwassergraben neben der Autobahn. Der Fahrer steuerte das Fahrzeug aus dem Graben und entfernte sich mit erhöhter Geschwindigkeit unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Günzburg zu melden. Telefon: 08221/919311. (AZ)

