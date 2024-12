Mehrere Fahrerfluchten in Günzburg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei ist in Günzburg aktuell mit mehreren Fällen der Fahrerflucht beschäftigt: Am Donnerstag hielt eine Autofahrerin gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Ulmer Straße und Heidenheimer Straße an. Eine Person, die hinter ihr fuhr, erkannte das zu spät und prallte auf den grauen Nissan Micra der Frau. Laut Polizei entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Auto der Geschädigten entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Ein Mann kollidierte auf der Weißenhorner Straße mit einem Verkehrsschild

Eine andere Situation spielte sich gegen 14.40 Uhr auf der Weißenhorner Straße Richtung Stadtmitte ab. Ein Mann kollidierte kurz vor dem Wasserburger Weg mit einem Verkehrszeichen. Dabei erlitt die rechte Front seines Autos einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Jedoch ist der genaue Unfallhergang nach Angaben der Polizei noch unklar. Möglicherweise lag das Verkehrszeichen bereits auf der Fahrbahn, als es der Mann überfuhr. Es könnte aber auch sein, dass ein anderes Fahrzeug zuvor mit dem Schild kollidierte und es gegen das Auto schleuderte. Wie in dem oberen Fall bittet die Polizei Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08221/9190.

Ein 18-Jähriger ignorierte seine Pflichten als Unfallverursacher

Am Donnerstag kollidierte ein weiterer Autofahrer in Günzburg mit einem Verkehrszeichen. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 22.35 Uhr ein umgefahrenes Schild im Bereich der Augsburger Straße und der B16. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug musste hier gegen das Verkehrszeichen geprallt sein. Dieses wurde dabei aus der Verankerung gerissen und lag umgestürzt auf der Straße. Zudem fanden die Beamten Kunststoffsplitter, die vom Verursacher stammen könnten.

Im Rahmen der Fahndung hielt die Verkehrspolizei einen 18-Jährigen mit seinem Pkw an. Der Wagen hatte einen frischen Unfallschaden an der Frontstoßstange. Der junge Mann gab zu, auf der B16 in Richtung Dillingen unterwegs gewesen zu sein. An der Abfahrt habe er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen das Verkehrszeichen geprallt. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne die Polizei zu rufen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)